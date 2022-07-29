Україна отримає від Канади додаткових 450 млн дол. кредиту: на що підуть гроші

Україна отримає від Канади додаткових 450 млн канадських доларів пільгового кредиту. Ці гроші будуть скеровані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків.

Зокрема, кредит від Канади витратять на на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Про це Міністерство фінансів України повідомило 29 липня.

Згідно з повідомленням, український Кабмін вніс зміни до Основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень у 2022 році, залучивши кредит від Канади.

"Проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (екв. 0,351 млрд дол. США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою, в результаті чого сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів (екв. 1,131 млрд дол. США)", – йдеться в повідомленні Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", – додали у відомстві.

Там також нагадали, що 17 червня до бюджету надійшов від Канади 1 млрд канадських доларів кредиту на пільгових умовах. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ. Строк погашення кредиту – 10 років.

Нагадаємо, Україна прагне укласти угоду щодо програми з МВФ на 15-20 млрд дол., щоб допомогти зміцнити зруйновану війною економіку.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 29 липня 2022 року

Читайте також: