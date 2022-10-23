Україна отримає від Нідерландів ще 500 млн євро на військове обладнання

Міністерка оборони Нідерландів наголосила, що українські військові показують значний прогрес у боротьбі проти російської агресії.

Нідерланди готують шостий пакет військової допомоги Україні. Додаткові 500 мільйонів євро будуть надані на військове обладнання для підтримки України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Нідерланди беруть участь у навчальній місії ЄС. Додаткові 500 мільйонів євро також будуть надані для підтримки зруйнованої війною країни військового обладнання. Гроші надходять із Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.

За словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, українські військові показують значний прогрес та наголосила на необхідності продовжувати підтримку Сил оборони України.

"Постачання зброї та боєприпасів виправдовує себе, так само як навчання українських військових, щоб вони могли оптимально використовувати та підтримувати свою зброю. Ми бачимо, що Україна виграє від усього цього з прогресу у військовій сфері", – підкреслила вона.

Зазначається, що військова місія ЄС зосереджується на підготовці українських військових у Польщі та Німеччині.

Військова допомога Україні

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T. 11 жовтня очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T, які уже використовуються на території України. Щодо танків, то їх постачання досі немає.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив 20 жовтня про надання Україні нового пакета допомоги, до якого увійде зимовий одяг для ЗСУ.

Росія нещодавно перекинула важливу військову техніку та війська із Сирії, що базуються на Близькому Сході. Через це Ізраїль, який чинив опір відправленню систем протиповітряної оборони до України через страх розсердити Москву, може змінити позицію, про це пише The New York Times.

Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

На тлі російських масованих ракетних атак РФ по Україні відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Під час заходу союзники пообіцяли посилити українську ППО. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає більше систем ППО від союзників, а також засоби для боротьби з дронами.

Міністр оборони Олексій Резніков також повідомив, що Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

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