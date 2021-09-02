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Україна отримає від США гуманітарну допомогу у розмірі 45 млн доларів

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Україна отримає від США гуманітарну допомогу у розмірі 45 млн доларів

Під час зустрічі Зеленського та Байдена США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні.

Сполучені Штати направлять ще 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні

Про це на своїй офіційній сторінці у Twitter заявив Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Блінкен зазначив, що ця допомога дозволить підтримати багатьох українців, які наразі цього потребують.

Нагадаємо, у Білому домі відбулася зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Тривала понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин.

Офіс глави української держави опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання. Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.

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