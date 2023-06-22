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Україна отримає від Світового Банку $ 500 млн: на що витратять кошти

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Україна отримає від Світового Банку $ 500 млн: на що витратять кошти

Україна отримає кошти від партнерів / Фото: pixabay.com

Світовий банк став одним із лідерів у мобілізації ресурсів для допомоги України після початку повномасштабної війни.

На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у межах конференції з питань відновлення України в Лондоні, - йдеться на сайті уряду. 

«Сьогодні ми підписали чергову Угоду про залучення фінансування в $500 млн від Великої Британії з пакета допомоги Україні на суму $1,76 млрд. Допомога буде надана за підтримки США, Великої Британії та Фінляндії», - заявив глава уряду.

За його словами, кошти будуть спрямовані на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Денис Шмигаль подякував партнерам за цей крок солідарності.

Раніше стало відомо, що Світовий банк мобілізує додаткові $4,5 мільярда на підтримку України

А також раніше Світовий банк надав Україні 60 млн доларів позики

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Дата публікації
Перегляди
1367
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