Україна отримає від Світового банку понад 400 млн доларів: на які цілі буде витрачено кошти

Україна отримає від Світового банку понад 400 млн доларів: на які цілі буде витрачено кошти

Міжнародний банк реконструкції і розвитку погодив Україні два кредити.

Україна та Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), що входить до групи Світового банку, підписали дві кредитні угоди на загальну суму 411 млн доларів США.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомили у пресслужбі Кабміну.

Відповідно до умов першої угоди, в якій, окрім МБРР, кредитором фігурує Фонд чистих технологій, кредитні кошти повинні бути витрачені, зокрема, на впровадження нових технологій на ПрАТ “Укргідроенерго”. Тут заплановано побудувати 197 МВт літій-іонних систем накопичення енергії та встановити сонячні фотоелектричні станції для живлення власних потреб та для зарядження систем накопичення. Загальний обсяг позики становитиме 211 млн доларів.

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Друга угода укладена на суму 200 млн доларів. Ці кошти витрачатимуть на модернізацію обладнання, закупівлю лабораторій, деякі ремонти вищих навчальних закладів, цифрову інфраструктуру для дистанційного навчання у межах проекту “Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів”. Зокрема, заплановано провести модернізацію автоматизованої системи управління вищою освітою, запровадити національне опитування студентів і єдину електронну систему конкурсного державного фінансування наукових досліджень і розробок тощо.

Нагадаємо, раніше в Національному банку України припустили, що сума другого траншу за програмою stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України може складати понад 700 млн доларів.

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