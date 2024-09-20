Україна отримає від Єврокомісії позику на 35 млрд євро: на що підуть кошти

Європейська комісія виділила Україні позику обсягом на 35 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, Україна отримає позику "дуже швидко".

"Сьогодні Європейська комісія схвалила пропозиції, які дозволять Європейському Союзу позичити 35 мільярдів євро із зобов'язання "Великої сімки". Це величезний крок вперед. Ми переконані, що надамо цю позику Україні дуже швидко", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що позика підтримана надходженнями від заморожених російських активів.

"Це покращить макрофінансову стабільність України", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що Україна вирішить як краще використати ці кошти.

"Ми будемо витрачати передовсім на енергетику, на захист. Також на бомбомховища для дітей в школах, садочках, в університетах. Це великий для нас дефіцит. І на зброю вітчизняного виробництва. Передовсім на дрони і ракети. Наші далекобійні дрони сьогодні вражають ворога, і вони дешевші, ніж в наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, військова допомога США надходить до України недостатньо швидко. У Вашингтоні цю проблему намагаються вирішити.

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