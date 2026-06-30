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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Україна отримала великий транш від ЄС: стало відомо, куди підуть гроші

Україна отримала від ЄС ще 3,9 млрд євро — кошти спрямують на потреби оборони.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Євро

Євро / © Unsplash

До спеціального фонду Державного бюджету України надійшов перший оборонний транш у розмірі 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Його надають в межах нового фінансового механізму Ukraine Support Loan.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що відомо про фінансування

Отримані кошти планують використати на першочергові потреби оборони, зокрема на виробництво українських безпілотників, розвиток оборонно-промислового комплексу та забезпечення нагальних потреб українських військових.

«Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan», — зазначила вона.

Нагадаємо, 25 червня Україна вже отримала 3,2 млрд євро бюджетної підтримки за програмою. «Сьогодні ми перераховуємо перший транш за цим кредитом, 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. А найближчими днями ми почнемо виплачувати перші кошти з 6 мільярдів євро, призначених для виробництва дронів. Це — солідарність у дії», — зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Таким чином, загальна сума фінансування, залученого за цим механізмом, сягнула 7 млрд євро.

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Дата публікації
Кількість переглядів
250
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