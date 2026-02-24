Україна отримає 90 млрд євро від ЄС: на що підуть кошти

ЄС надає Україні 90 млрд євро / © ТСН.ua

Європейський Союз погодив виділення Україні кредиту на суму 90 млрд євро. Відповідний документ підписано.

Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

За її словами, кошти спрямують на фінансування ключових потреб держави в умовах війни. Зокрема, йдеться про забезпечення безперервної роботи основних державних інституцій, підтримку обороноздатності України, а також зміцнення спільної європейської безпеки.

«Щойно підписала позику на підтримку України обсягом 90 млрд євро від імені Europarl_EN. Щоб забезпечити безперебійну роботу ключових державних служб. Щоб зберегти сильну оборону України. Щоб захистити нашу спільну безпеку та свободу. Щоб досягти справжнього і тривалого миру. Щоб закріпити майбутнє України в Європі», — написала вона.

Фінансування також має сприяти досягненню справедливого й тривалого миру та подальшій інтеграції України до Європейського Союзу.

Надання кредиту Україні: передісторія і перешкоди

Раніше Мецола наголошувала, що рішення щодо надання кредиту було ухвалене у рекордно короткі строки — лише за чотири тижні.

Нагадаємо, днями Угорщина висунула жорстку умову та заявила, що не підтримає виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Угорський уряд пояснював намір блокувати погоджений Європейським Союзом кредит Україні, доки не відновиться транзит нафти через трубопровід «Дружба».

Пізніше голова Європейської ради Антоніу Кошта закликав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити протистояння та виконати рішення, ухвалене лідерами країн ЄС, щодо фінансової підтримки України.