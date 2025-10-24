Україна переживає найглибшу кадрову кризу: кого доведеться запрошувати на роботу та скільки їм будуть платити

Робота / © ТСН.ua

Навіть якщо всі українські біженці повернуться з Європи, це не допоможе подолати глибоку кадрову кризу на ринку праці. Експерти б’ють на сполох: дефіцит робочої сили в Україні вже сягає 8,7 мільйона осіб.

Про це розповів голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Він пояснив, чому масового повернення біженців найближчим часом не буде, і чому воно не вирішить проблему.

За даними Євростату, тимчасовий захист у ЄС отримали понад 4 млн українців. Однак їхній демографічний склад не той, якого потребує ринок праці. Абсолютна більшість з них — це жінки (40-45%) та діти до 18 років (близько 30%).

Навіть їхнє повне повернення, за словами експерта, не зможе перекрити шокуючий дефіцит робочої сили, який вже становить 8,6-8,7 млн осіб. Тому висновок однозначний: для відновлення Україні доведеться залучати трудових мігрантів.

Як уникнути проблем з мігрантами

Воскобойник наголосив, що Україна має уникнути помилок деяких країн Європи. Для цього потрібно пропонувати іноземцям не соціальні пільги, а чесну заробітну плату за виконану роботу.

«До України приїжджатимуть саме ті, хто готовий працювати», — наголосив він.

Експерт припустив, що Україна ще 10-15 років не зможе платити таку високу соціальну допомогу, як, наприклад, у Німеччині. На його думку, це автоматично відсіє тих, хто їде лише за пільгами.

Найголовнішим завданням держави та бізнесу експерт назвав формування умов, щоб люди не виїжджали, і щоб ті, хто за кордоном, захотіли повернутися. Головний стимул — конкурентна зарплата.

Проте саме тут, за словами Воскобойника, лежить головний «бар’єр», який неможливо подолати простими змінами в законодавстві.

«Мінімальна заробітна плата в Україні — 8 000 грн, у Польщі — 50 000 грн, а в Німеччині — понад 100 000 грн. Як зміни в законодавстві можуть подолати цей бар’єр?» — зазначив він.

На думку експерта, щоб утримати громадян, окрім зарплат, потрібно створити умови для розвитку. Він підкреслив, що Україна має стати країною, в якій люди бачитимуть своє майбутнє.

«Ми маємо будувати країну свободи, у якій люди бачитимуть майбутнє для себе і своїх дітей, яких вони тут народжуватимуть і виховуватимуть. Лише так ми зможемо справді відбудувати країну — країну свободи та можливостей», — підкреслив Воскобойник.

До слова, за даними дослідження OLX, в Україні спостерігається найбільший дефіцит робітничих професій, при цьому медіанні зарплати в цій сфері коливаються від 42 до 55 тис. грн. Лідерами за кількістю вакансій є: продавець, водій, різнороб, вантажник, кухар, продавець-консультант та інші.