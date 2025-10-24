ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
2 хв

Україна переживає найглибшу кадрову кризу: кого доведеться запрошувати на роботу та скільки їм будуть платити

Кадрова криза в Україні настільки глибока, що повернення біженців її не вирішить. Експерт пояснив, чому доведеться залучати іноземців і як зарплати в ЄС ускладнюють цей процес.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Робота

Робота / © ТСН.ua

Навіть якщо всі українські біженці повернуться з Європи, це не допоможе подолати глибоку кадрову кризу на ринку праці. Експерти б’ють на сполох: дефіцит робочої сили в Україні вже сягає 8,7 мільйона осіб.

Про це розповів голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Він пояснив, чому масового повернення біженців найближчим часом не буде, і чому воно не вирішить проблему.

За даними Євростату, тимчасовий захист у ЄС отримали понад 4 млн українців. Однак їхній демографічний склад не той, якого потребує ринок праці. Абсолютна більшість з них — це жінки (40-45%) та діти до 18 років (близько 30%).

Навіть їхнє повне повернення, за словами експерта, не зможе перекрити шокуючий дефіцит робочої сили, який вже становить 8,6-8,7 млн осіб. Тому висновок однозначний: для відновлення Україні доведеться залучати трудових мігрантів.

Як уникнути проблем з мігрантами

Воскобойник наголосив, що Україна має уникнути помилок деяких країн Європи. Для цього потрібно пропонувати іноземцям не соціальні пільги, а чесну заробітну плату за виконану роботу.

«До України приїжджатимуть саме ті, хто готовий працювати», — наголосив він.

Експерт припустив, що Україна ще 10-15 років не зможе платити таку високу соціальну допомогу, як, наприклад, у Німеччині. На його думку, це автоматично відсіє тих, хто їде лише за пільгами.

Найголовнішим завданням держави та бізнесу експерт назвав формування умов, щоб люди не виїжджали, і щоб ті, хто за кордоном, захотіли повернутися. Головний стимул — конкурентна зарплата.

Проте саме тут, за словами Воскобойника, лежить головний «бар’єр», який неможливо подолати простими змінами в законодавстві.

«Мінімальна заробітна плата в Україні — 8 000 грн, у Польщі — 50 000 грн, а в Німеччині — понад 100 000 грн. Як зміни в законодавстві можуть подолати цей бар’єр?» — зазначив він.

На думку експерта, щоб утримати громадян, окрім зарплат, потрібно створити умови для розвитку. Він підкреслив, що Україна має стати країною, в якій люди бачитимуть своє майбутнє.

«Ми маємо будувати країну свободи, у якій люди бачитимуть майбутнє для себе і своїх дітей, яких вони тут народжуватимуть і виховуватимуть. Лише так ми зможемо справді відбудувати країну — країну свободи та можливостей», — підкреслив Воскобойник.

До слова, за даними дослідження OLX, в Україні спостерігається найбільший дефіцит робітничих професій, при цьому медіанні зарплати в цій сфері коливаються від 42 до 55 тис. грн. Лідерами за кількістю вакансій є: продавець, водій, різнороб, вантажник, кухар, продавець-консультант та інші.

Дата публікації
Кількість переглядів
272
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie