Україна підписала низку угод про встановлення модульних будинків для 15 тисяч сімей – Шмигаль

Україна підписала низку угод про встановлення модульних будинків для 15 тисяч сімей – Шмигаль

Уряд також завершив розробку кількох програм щодо забезпечення громадян житлом.

Україна вже підписала угоди з іншими державами-партнерами про встановлення модульних будинків для 15 тисяч сімей, які втратили житло внаслідок російської агресії.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, пише "Укрінформ".

"Стосовно житла також є відповідні документи уряду, ми прописали тимчасові швидкі рішення – це модульні будинки... Ми їх встановлюємо спільно з нашими партнерами. В першу чергу це Республіка Польща, США, інші країни. На сьогодні підписано угод на встановлення для понад 15 тисяч сімей таких будинків у тих місцях, де показує місцева влада", - сказав Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, в уряді завершили розробку кількох урядових програм щодо забезпечення житлом, зокрема це лізингова програма під нуль відсотків.

Крім того, Міністерство розвитку громад та територій веде перемовини із забудовниками про можливість викупу соціального житла для багатодітних сімей, і 60 квартир вже придбано.

Нагадаємо, кредити на житло і майно, яке знищили окупанти, українцям можуть пробачити, але є умови.

Читайте також: