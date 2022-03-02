Україна планує до кінця тижня поновити експорт – наскільки це можливо

До кінця тижня Україна планує поновити експорт до інших країн у тих об'ємах, наскільки це можливо.

Про ці та інші плани повідомляє у офіційному каналі у Телеграмі Мінінфраструктури України

«Сьогодні вночі (1 березня – ред.) перша після війни автівка "Укрпошти" перетнула кордон і вже в Польщі. До кінця тижня плануємо поновити експорт настільки, наскільки це можливо», — йдеться у повідомленні.

Одночасно Міністерство інфраструктури поновлює магістральні маршрути (в тестовому режимі), які будуть зв’язувати схід та захід України.

Тим часом Польща, Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина підтвердили готовність пропускати українські транспортні засоби з гуманітарною та військово-технічною допомогою без міжнародних дозволів. За домовленістю з прикордонниками водіїв вантажівок, які доставлятимуть допомогу, пропускатимуть через державний кордон.

Щодо "Укрзалізниці", то вона здійснює евакуаційні рейси з гарячих точок до великих транспортних хабів. Дістатись кордонів можуть жінки, діти, люди з інвалідністю та люди літнього віку. Актуальна інформація щодо рейсів доступна на медіаресурсах МІУ та УЗ. Виїхати за кордон за допомогою УЗ можуть також чоловіки 18-60 років з паспортами будь-якої іншої країни.

МІУ домовилося із Польщею, Німеччиною, Словаччиною, Чехією, Австрією про безоплатний проїзд українських біженців рейсами їх залізниць.

Найболіснішого удару від України зазнала авіатранспортна система Росії. Увесь європейський та північноамериканський повітряні простори для держави-агресора закриті. Може використовувати весла. На черзі — домогттися припинення роботи лізингових та страхових компаній з авіакомпаніями окупанта (понад 50% усього авіапарку росії перебуває у лізингу).

Ведеться аналогічна робота з блокування російського судноплавства. Для суден агресора вже закривають порти. Зокрема, британські. Найближчим часом очікується «рускій карабль, іді на хуй» від усіх західних партнерів. Данська судноплавна компанія Maersk тимчасово зупиняє всі контейнерні перевезення в росію та з неї. Бельгійські порти не пускають усі вантажі, призначені для країни-агресора. Їх блокують докери.

«Це напряму б’є по імпортних і експортних можливостях окупанта. Як наслідок — валютному виторгу. Зрештою це буде ще одним потужним ударом по економіці росії», — зазначив міністр Олександр Кубраков.

Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для військових кораблів агресора.

Робота з блокування залізниці, судноплавства та автотранспортної системи окупанта по всьому світу триває.

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