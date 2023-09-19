Україна планує заборонити імпорт деяких овочів та фруктів із Польщі: що у списку

У відповідь на "свавільні заборони" Польщі Україна може заборонити імпорт деяких польських товарів.

У відовідь на ембарго українського зерна Україна може може постачання на свій ринок польських овочів та фруктів.

Про це заявив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка виданню Rzeczpospolitа.

Він нагадав, що Польща продовжила заборону не лише на імпорт українскього зерна, але й деякі інші продукти. Наприклад, борошно та зерновий шрот.

"Якщо Польща зненацька вводить такі свавільні заборони на нові товари, ми також можемо заборонити імпорт товарів з Польщі. Ми хочемо спонукати Польщу зробити крок назад і погодитися на цей механізм..., щоб ця торгівля товарами не шкодила польським фермерам. Якщо ми будемо стежити за цим оборотом, то шкоди не буде", – каже Тарас Качка.

За словами заступника міністра, йдеться про ембарго на імпорт цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі. Це ембарго можуть запровадити протягом наступних кількох днів.

Він запевнив, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Тарас Качка нагадав, що переговори з Польщею про імпорт українського зерна безупішно тривали 5 місяців. Після чого Київ був змушений звернутися до Світової організації торгівлі.

"Головна причина для нас - довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", – підсумував Качка.

Раніше повідомлялося, що Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини, аби ці країни скасували свої ембарго на імпорт українського зерна.

Нагадаємо, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

ТСН.ua розбирався, які країни і чому заборонили імпорт українського збіжжя.

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