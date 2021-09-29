Україна подовжила заборону на імпорт електрики з Білорусі та Росії

Україна подовжила заборону на імпорт електрики з Білорусі та Росії

Кабмін та Міненерго наголосили на необхідності продовження заборони імпорту електроенергії з цих країн.

Україна ще на місяць продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Обмеження діятиме до 1 листопада 2021 року.

Про це інформує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу 27 вересня, Кабмін та Міненерго наголосили на необхідності продовження заборони імпорту електроенергії з цих країн.

"Представники "Укренерго" констатували відсутність негативного впливу на рівень операційної безпеки ОЕС України через подовження заборони імпорту електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства", — йдеться в повідомленні.

НКРЕКП зауважила, що від 26 травня до 23 вересня звернень щодо необхідності відновити імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства, не надходило.

Питання про продовження заборони імпорту електроенергії з Білорусі та РФ буде вирішуватись в залежності від накопиченням палива виробниками електричної енергії, що виробляють електроенергію з використанням вугілля, для належного проходження осінньо-зимового періоду.

Нагадаємо, що у травні 2021 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сертифікації оператора передавання електроенергії відповідно до вимог ЄС, що передбачає введення заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Новини України: країна заборонила імпорт білоруської і російської електроенергії

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