Україна погасила останній випуск єврооблігацій під гарантії США на 1 мільярд доларів

Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США.

29 вересня 2021 року Міністерство фінансів України погасило третій і останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд, в тому числі 1 мільярд доларів США погашення єврооблігацій і 7,355 млн доларів США процентних платежів.

Як повідомляє Міністерство фінансів, випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2016 році із процентною ставкою 1,471% на рік.

Також читайте У США закінчуються кошти на соцвиплати та на погашення боргів: це може спричинити фінансову кризу

Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року.

"Ми вдячні нашим партнерам за суттєву підтримку державного бюджету та сприянню проведенню реформ в Україні. Наразі всі єврооблігації, випущені Україною під гарантію США протягом 2014-2016 років, погашено в повному обсязі. Ми сподіваємось на подальше продовження бюджетної підтримки з боку уряду США в майбутньому не тільки для успішного подолання наслідків коронавірусної інфекції, але і для підтримки реформ та відновлення сталого економічного зростання», - прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Нагадаємо, 1 вересня Міністерство фінансів України погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році на суму понад 1,3 млрд доларів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання