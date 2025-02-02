Україна покриває лише 30% своїх потреб у одному з важливих овочів: чому так

Фермери України залишають вирощування часнику через війну та збитки в галузі.

Україна покриває лише 30% своїх потреб у часнику і не може повністю забезпечити себе цим овочем.

Про це повідомило видання EastFruit.

За умов систематичного розвитку галузі та будівництва сховищ для зберігання часнику Україна може досягти вищого рівня забезпечення цим овочем.

Президент Асоціації виробників часнику України та представник нідерландської компанії Gourmet Юліанна Мусса, розповіла про ситуацію в галузі.

Вона зазначила, що площі під часником в Україні зменшились через окупацію територій Запорізької та Херсонської областей, і зараз культура займає 1000-1500 га. Однак точно підрахувати площі складно, адже багато малих фермерських господарств вирощують часник без реєстрації.

"Проблема зберігання залишається гострою, є потреба у якісних сховищах. На жаль, в Україні ще не маємо в потрібній кількості професійних сховищ", — вважає вона.

За її словами, багато українських фермерів полишають вирощування часнику через збитки, відсутність належних знань з його вирощування та проблеми з пошуком ринку збуту для продукції.

Нагадаємо, ціни на один з найпопулярніших овочів в Україні почали знижуватись. Споживачів чекають нові цінові тенденції.

Читайте також: