Україна потрапила в топ-25 країн за зростанням зарплат: скільки заробляють у світі

Україна потрапила в топ-25 країн за зростанням зарплат: скільки заробляють у світі

Водночас на мінімальний продуктовий набір в Україні потрібно витратити 36% мінімальної заробітної плати.

Аналітики дослідили, як 2021 року змінилася мінімальна зарплата у 64 країнах світу. Україна опинилася на 25-му місці цього рейтингу.

Результати дослідження опубліковано на сайті Picodi.com.

Оскільки у кожній країні свої особливості оподаткування, дослідники розглядали суми, які працівник отримує “чистими” на руки.

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В Україні від 1 грудня 2021 року “чистий” розмір мінімальної зарплати з вирахуванням податків збільншився на 8,3% - з 4830 грн до 5233 грн ($196). Порівняно із сусідніми країнами - це посереднє зростання, гірша ситуація тільки в Молдові.

У Польщі “мінімалка” зросла на 14,6% (11-е місце рейтингу), в Угорщині - на 24,2% (6-е місце), в Білорусі - на 14,3% (13-е місце), а в Молдові - на 0,7% (54-е місце).

Найбільше мінімальна зарплата 2021 року зросла в Чорногорії - на 102% від 256$ до 514$ "на руки". Значні зростання зафіксовані також в Аргентині (55%), Туреччині (50%), Казахстані (41%) та Саудівській Аравії (33,3%).

Зовсім не змінився мінімальний заробіток у 10 країнах, серед яких Ізраїль, Вірменія, Філіппіни, Перу та Нігерія.

picodi.com

Дослідники також з’ясували, як 2021 року змінилася купівельна спроможність працівників, які отримують мінімальну зарплату.

За підрахунками експертів, на мінімальний продуктовий набір в Україні потрібно витратити 36% мінімальної заробітної плати. З таким показником Україна посідає 47-е місце серед 64 країн, не значно випереджаючи Бразилію, Молдову та Білорусь.

Найгірше співвідношення ціни продуктового кошика до місцевої мінімальної оплати праці в Росії, Казахстану та Індії, де на харчі треба витратити майже пів зарплати. Найкраща ситуація - у Великобританії, Ірландії та Австралії, де цей показник коливається від 6,6% до 7,3%.

Нагадаємо, керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков впродовж 2021 року заробив понад 3 мільйони гривень - це майже у 10 разів більше, ніж президент України Володимир Зеленський.

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