Україна повертає акциз на паливо, це дозволить відновити інфраструктуру і майже не позначиться на роздрібній ціні - МІУ

Кабінет Міністрів підтримав законопроект про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на паливо, що діяли до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Відомство ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин і дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили 213,5 і 139,5 євро відповідно, тобто майже в два і півтора рази більше, йдеться в повідомленні. При цьому в Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і на сьогоднішній день мінімальна ставка акцизу на бензин по ній становить 359 євро за 1000 літрів.

"Таким чином, пропоновані ставки нижче тих, які обов'язкові для країн членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить 654,5 Євро, Польщі – 276,8 Євро, Румунії – 373,3 євро, а в Словаччині – 555 Євро. При цьому пільговий податок на додану вартість на паливо на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на паливо", - наголошується в релізі МІУ.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада скасувала акцизи на пальне. Це рішення було обумовлено кризою на ринку палива, викликаною світовою паливною кризою і атаками Росії на інфраструктуру для зберігання і транспортування енергоносіїв. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього були введені заходи щодо спрощення логістики пального, забезпечені умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектора.

"Скасування акцизу було вимушеним і своєчасним рішенням, яке, серед іншого, допомогло стабілізувати ситуацію на ринку палива. Зараз гравці ринку адаптувалися і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. За нашою пропозицією, ставки акцизу істотно менше тих, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, зберігається діюча зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, перш за все, мостів і поліпшить ліквідність всієї фінансової системи держави", – прокоментував Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель і бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.