Україна повинна витримати “гібридні дії” з боку “Газпрому”: керівник українського оператора ГТС зробив прогноз на зиму

Запорукою справедливої та помірної ціни газу в Україні є зростання власного видобутку.

Ситуація із запасами газу для "стандартної зими" в Україні складна, але не критична. Українці не повинні відчути труднощів із газопостачанням.

Таку думку висловив 16 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Керівник українського оператора ГТС нагадав, що Україна загалом споживає 30 млрд кубічних метрів газу на рік: 20 з яких видобуває самостійно, ще 10 - імпортує.

“Двадцяти мільярдів, які ми видобуваємо, достатньо для забезпечення населення. Тому що споживання населення - близько 8 млрд, ще близько 8 млрд - теплокомуненерго, опалення в містах. Тому у нас є достатньо власного газу”, - підкреслив Сергій Макогон.

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Він також зауважив, що запорукою справедливої та помірної ціни газу в Україні є зростання власного видобутку.

За його словами, ситуація із газопостачанням цієї зими буде складна, але не критична.

“Ми очікуємо якісь гібридні дії нашого партнера. Там є декілька сценаріїв - ми їх опрацьовуємо. Але для стандартної зими у нас достатньо газу. Буде 19 млрд кубічних метрів у підземці - цього достатньо для проходження стандартної зими”, - заспокоїв Макогон.

Сергій Макогон: Україна загалом споживає 30 млрд кубічних метрів газу на рік

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