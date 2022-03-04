Україна повністю готова до інтеграції енергосистеми з Європою – гендиректор ДТЕК

Українська енергосистема сьогодні повністю готова до синхронізації з єдиною енергосистемою країн ЄС ENTSO-E, і для завершення цього процесу потрібна лише політична воля європейських партнерів.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко під час брифінгу за участі іноземних ЗМІ.

«Синхронізація енергосистеми України з ENTSO-E є найважливішим кроком, який необхідно зробити якомога швидше, щоб уникнути колапсу української енергосистеми. Група ДТЕК цінує зусилля та кроки на зустріч Україні в нинішній ситуації. Україна повністю готова до з'єднання з ENTSO-E. Нам зараз потрібна політична воля наших європейських колег, щоб зробити це якнайшвидше», - зазначив гендиректор ДТЕК.

Він наголосив, шо ДТЕК співпрацює з Укренерго для виконання вимог синхронізації. За словами Тімченка, ДТЕК наразі забезпечує безперервну роботу енергетичних об'єктів України і гарантує цілісність енергосистеми.

Тімченко зазначив, що приватний бізнес готовий взяти на себе відповідальність забезпечити ефективну інтеграцію України до європейської спільноти.

«Інтеграція України в політичний та економічний простір Європейського Союзу – це, насамперед, синхронізація з європейськими цінностями. Це велика відповідальність як для України, так і для українського бізнесу. Український бізнес готовий взяти на себе цю відповідальність», - підсумував генеральний директор ДТЕК.