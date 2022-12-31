Україна повністю забезпечена продовольством на наступний рік — Шмигаль

Україна зібрала вже понад 60 мільйонів тонн врожаю

Влада України у новому 2023 році продовжить підтримку українського аграрного сектору, який показав свою ефективну роботу з початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

Про це заявив премʼєрміністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 грудня.

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Він зазначив, що протягом 10 місяців війни 38 тисяч аграріїв отримали 80 мільярдів гривень.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 мільйонів тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - вказав Шмигаль.

Крім того, український премʼєр заявив, що "зернова угода" дозволили експортувати з України 15 мільйонів тонн продукції, а ще 10 мільйонів тонн було направлено за кордон через дунайські порти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України приняв рішення розірвати дипломатичні відносини з РФ у сфері водних відносин.

Крім того, ми раніше інформували, що Національний банк України скорегував свій прогноз щодо падіння економіки на тлі війни у бік ще глибшого падіння.

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