Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс / © Associated Press

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Євросоюз повинен надавати Україні допомогу навіть після закінчення бойових дій для посилення можливості стримувати російських агресорів.

Таку думку висловив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, інформує Радіо Свобода.

Він зауважив, що країни Європейського союзу прагнуть надати Україні підтримку просто зараз на тлі того, що бої на фронті стали інтенсивнішими за будь-коли.

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"І навіть після припинення боїв Україна потребуватиме нашої підтримки, щоб посилити свої можливості для стримування Росії. Тобто, незалежно від того, що буде за столом переговорів, ми повинні продовжувати підтримку України", - підкреслив він.

Міністр зауважив, що Нідерланди оголосили про виділення 3,5 млрд доларів на наступний рік, оскільки існує невизначеність щодо подальшої політики президента США Дональда Трампа у даному питані.

Він додав, що його країна хоче витратити з тих коштів два мільярди ще цього року, щоб прискорити процес надання допомоги.

Раніше повідомлялося, що наразі у «коаліції охочих» є шість країн, які готові реально відправити власні війська до України.

Ми раніше інформували, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що допоки в Україні триває війна, її вступ до НАТО та Євросоюзу буде неможливим.