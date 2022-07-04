Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032-ого

Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032-ого

План повоєнного відновлення та розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей «зеленої» енергетики, яка, в тому числі, буде використана для виробництва «зеленого» водню.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті проекту https://recovery.gov.ua/

Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та «зелений» курс оцінені в 130 млрд доларів.

Окрім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій, 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва зеленого водоводу.

Відновлення комерційної торгівлі електроенергією з країнами ЄС із поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

У плані передбачені також інвестиції в розумні мережі (Smart Grids) підвищення ефективності передачі та розподілу енергії.

План відновлення України розрахований на 10 років – до 2032 року.

Нагадаємо, раніше в Україні презентували план 30 ГВт до 2030 року, який передбачав збільшення потужностей зеленої енергетики до 30 ГВт 2030 року.