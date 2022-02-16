Україна припинила транзит міндобрив з підсанкційного "Білоруськалію", Мінськ обіцяє симетричну відповідь

Заборона стосується також перевезенн­я імпорту в "УЗ" та транзиту територією "УЗ".

"Укрзалізниця" від 16 лютого призупиняє транзит білоруських мінеральних добрив на невизначений термін.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, йдеться про заборону залізничних транзитних перевезень мінеральних добрив до Словаччини, Угорщини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, країн СНД та Балтії.

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Зазначається, що заборона стосується також перевезенн­я імпорту в "УЗ" та транзиту територією "УЗ".

Обмеження стосуються мінеральних добрив продукції підприємств "Білоруськалій" і "Білоруська калійна компанія".

Своєю чергою міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на пресконференції в Мінську заявив, що Білорусь готує заходи у відповідь проти України, пише російський "Інтерфакс".

"Ми ретельно аналізуємо обстановку і прийматимемо адекватні кроки. Ми виходитимемо з того, щоб це не завдало шкоди нашим національним економічним інтересам", — заявив він.

Нагадаємо:

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів за рік після спірних президентських виборів, на яких Олександр Лукашенко заявив про перемогу. Заборона набула чинності 8 грудня, але білоруський поташ продовжили транспортувати через наявність дійсного контракту і передплати на найближчі місяці.

Після цього Литва припинила транзит міндобрив підсанкційного "Білоруськалію". У січні 2022 року уряд Литви постановив, що контракт має бути розірваний від 1 лютого. Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з "Білоруськалієм" становить загрозу національній безпеці.

"Білоруськалій" вже оскаржив у литовському суді ці рішення.

Своєю чергою Білорусь від 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

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