Україна припиняє частину транзиту газу до Європи через російських окупантів

Україна припиняє частину транзиту газу до Європи через російських окупантів

Україна 11 травня припиняє транзит газу до Європи через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію "Новопсков".

Це сталось через те, що газовимірювальна та компресорна станції наразі перебувають на захопленій росіянами території.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

Оператор газотранспортної системи України зазначає, що наразі Україна не може контролювати подальше постачання газу та здійснювати оперативно-технологічний контроль.

У ГТС України зазначили, що втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи.

"Відтак з 07:00 11 травня 2022 року приймання газу до ГТС України у фізичній точці з’єднання "Сохранівка" здійснюватися не буде. Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на фізичну точку з’єднання "Суджа", яка розташована на контрольованій Україною території", - йдеться у повідомленні.

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