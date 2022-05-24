Україна приєднається до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів: що це означає

Україна приєднається до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів: що це означає

Скоро телефонувати між ЄС та Україною можна буде без додаткових витрат, а перекази у євро будуть без жодних комісій.

Кабінет міністрів готує два важливі проєкти інтеграції: приєднання України до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 травня.

За його словами, уряд ці проєкти "активно просуває й планує невдовзі вийти на результат"

Шмигаль пояснив, що приєднання України до роумінгового простору ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.

Приєднання України до Єдиної зони платежів може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

Раніше Денис Шмигаль розповів, як Україна допоможе Європі відмовитися від російського вугілля та зменшити споживання газу.

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