1327
1 хв

Україна продала газове родовище за 110 млн гривень: кошти підуть у фонд США

Любинецьку нафтогазову площу на Львівщині продали за понад 110 млн грн.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Україна продала ліцензію на газове родовище

В Україні з шостої спроби на аукціоні продали спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі, що знаходиться на Львівщині.

Про це повідомляє NADRA.INFO із посиланням на дані майданчика UBIZ.ua, а також йдеться на сайті Prozorro.

Любинецьку площу продали за ціною понад 110 млн грн (без ПДВ), вдвічі вище стартової ціни. Любинецька площа розташована у Стрийському та Дрогобицькому районах Львівської області, загальна площа ділянки надр — 83,87 кв. км. Тут можна добувати природний газ, нафту, газ розчинений у нафті, конденсат. Термін користування — 20 років.

В Держгеонадрах зазначають, що кошти від продажу спецдозволу надійдуть до державного бюджету та наповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови, відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Нагадаємо, Верховна Рада України 8 травня, ратифікувала угоду про надра, яка передбачає економічне партнерство між Україною та США.

Раніше у NYT розповіли, що угода про копалини між Україною і США почала реалізовуватись.

1327
