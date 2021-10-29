Україна продала Молдові перші 500 тисяч кубометрів газу: тендер на транспортування виграв "Нафтогаз"

За якою ціною, не повідомляється.

Україна продаватиме Молдові, яка запровадила режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів, газ. Так, НАК "Нафтогаз" протранспортує туди перші 500 тисяч кубометрів.

Як повідомили у компанії, "Нафтогаз" виграв перший тендер на постачання газу до Молдови.

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграла перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. " Energocom", згідно з яким вже сьогодні, 29 жовтня, буде протранспортовано 500 тисяч кубометрів газу. Контракт на постачання цієї партії газу оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між НАК "Нафтогаз України" та S.A. " Energocom"", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що нещодавно у Молдови закінчився контракт з російським "Газпромом". Уряд республіки намагався домовитись про нову угоду, але російська компанія різко підняла "цінник". Через газовий ультиматум і нестачу блакитного палива наші сусіди опинились у кризовій ситуації та оголосили надзвичайний стан у енергетиці.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності. Уряд Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти в країні від 22 жовтня.

Календар тижня: наскільки газова криза в Європі зачепить Україну

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання