Україна продала Молдові перші 500 тисяч кубометрів газу: тендер на транспортування виграв "Нафтогаз"

За якою ціною, не повідомляється.
Україна продаватиме Молдові, яка запровадила режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів, газ. Так, НАК "Нафтогаз" протранспортує туди перші 500 тисяч кубометрів.
Як повідомили у компанії, "Нафтогаз" виграв перший тендер на постачання газу до Молдови.
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" виграла перший тендер на постачання газу молдовській державній компанії S.A. "Energocom", згідно з яким вже сьогодні, 29 жовтня, буде протранспортовано 500 тисяч кубометрів газу. Контракт на постачання цієї партії газу оформлений як додатковий договір до рамкової угоди між НАК "Нафтогаз України" та S.A. "Energocom"", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що нещодавно у Молдови закінчився контракт з російським "Газпромом". Уряд республіки намагався домовитись про нову угоду, але російська компанія різко підняла "цінник". Через газовий ультиматум і нестачу блакитного палива наші сусіди опинились у кризовій ситуації та оголосили надзвичайний стан у енергетиці.
Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо надання допомоги з постачанням газу Молдові у випадку такої необхідності. Уряд Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти в країні від 22 жовтня.