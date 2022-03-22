Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це буде технічно можливо — "Нафтогаз"

Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це буде технічно можливо — "Нафтогаз"

Вітренко закликав Європу покласти платежі за енергетичні потоки Москви на депозитний рахунок і заморозити, поки президент Росії Володимир Путін не виведе війська з України.

Україна продовжуватиме транзит російського природного газу, поки це "буде технічно можливо".

Про це сказав очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко у коментарі виданню Bloomberg.

Вітренко зазначив, що говорить з журналістами із бункера, оскільки Росія продовжує обстрілювати низку об’єктів в Україні.

За його словами, поки що Україна повністю контролює транзит газу. За транзит оплата проводиться в доларах і євро, а російські компанії можуть отримувати гроші за експорт нафти та газу. Вітренко закликав Європу та її союзників покласти платежі за енергетичні потоки Москви на депозитний рахунок і заморозити, поки президент Росії Володимир Путін не виведе війська з України.

Нагадаємо, що Росія погрожує припинити постачання газу до Європи "Північним потоком-1".

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