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Україна просить Туреччину допомогти розслідувати крадіжку Росією зерна  - Reuters

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Україна просить Туреччину допомогти розслідувати крадіжку Росією зерна  - Reuters

Фото: ТСН.ua

Україна звернулась до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні крадіжки Росією зерна з тимчасово окупованих територій.

Україна попросила Туреччину провести розслідування щодо 3 кораблів, які підозрюють в перевезенні краденого українського зерна і отримати документальне підтвердження походження збіжжя на суднах. 

Про це пише Reuters. 

За даними видання, 13 червня Офіс генерального прокурора звернувся до міністерства юстиції Туреччини з проханням провести розслідування та надати докази щодо трьох суден, які були причетні до транспортування зерна, вкраденого з нещодавно окупованих українських територій.

Кораблі вирушили з головного зернового терміналу Криму в Севастополі в квітні та травні та вимагали від Анкари отримати документацію про їхній вантаж для прибуття в турецькі порти. Йдеться про кораблі "Михайло Ненашев", "Матрос Позиніч" і "Матрос Кошка", які належать дочірній компанії російської державної компанії, яка перебуває під санкціями Заходу. У Росії відмовились коментувати крадіжки українського зерна. 

Нагадаємо, Кулеба наголосив на залежності економіки РФ від морських перевезень та закликав партнерів обмежити їй доступ до послуг

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