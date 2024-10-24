Україна провалила політику з підтримки ВПО, люди повертаються в окупацію - депутатка

Люди не хочуть жити у злиднях без державної підтримки в Україні.
Державна політика у сфері підтримки внутрішньопереміщених осіб повністю провалена, через що все більше українців повертаються на тимчасово окуповані РФ території.
Про це заявила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.
"Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена , — написала Шуляк.
Вона пояснила, що внутрішньопереміщених осіб стає менше не тому, що вони знаходять новий дім на підконтрольній Україні території.
"Вони просто повертаються в окупацію. Роблять свій важкий вибір, опиняючись перед дилемою: жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави – вони повертаються на ТОТ", — зазначила Шуляк.
За її словами, головна і базова потреба ВПО — це власне житло, з чим повинні допомагати дві державні програми.
Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн
- для інших осіб — 2000 грн
Хто з ВПО може втратити виплати восени
Аби зрозуміти, що родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин.
Виплати можуть втратити:
- громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин
- ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 000 грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету)
- придбали новий транспортний засіб, від року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ)
- мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими
- придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 000 грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали
- мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 000 грн
Критерії для отримання права на виплату також не змінились: вони залишаються такими ж, якими були під час перепризначення допомоги для родин, які зверталися із заявами від березня 2024 року.
Нагадаємо, в Україні змінили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, уряд врегулював питання щодо недопущення виселення вразливих категорій ВПО із житла для тимчасового проживання.
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