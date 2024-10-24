Україна провалила політику з підтримки ВПО, люди повертаються в окупацію - депутатка

Люди не хочуть жити у злиднях без державної підтримки в Україні.

Державна політика у сфері підтримки внутрішньопереміщених осіб повністю провалена, через що все більше українців повертаються на тимчасово окуповані РФ території.

Про це заявила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена , — написала Шуляк.

Вона пояснила, що внутрішньопереміщених осіб стає менше не тому, що вони знаходять новий дім на підконтрольній Україні території.

"Вони просто повертаються в окупацію. Роблять свій важкий вибір, опиняючись перед дилемою: жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави – вони повертаються на ТОТ", — зазначила Шуляк.

За її словами, головна і базова потреба ВПО — це власне житло, з чим повинні допомагати дві державні програми.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн

для інших осіб — 2000 грн

Хто з ВПО може втратити виплати восени

Аби зрозуміти, що родини і далі відповідають нормам діючої постанови (чи порядку отримання виплат), держава через управління соціального захисту протягом місяця перевірить, чи не змінився суттєво фінансово-майновий стан цих родин.

Виплати можуть втратити:

громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих та документально підтверджених причин

ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 000 грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету)

придбали новий транспортний засіб, від року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ)

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 000 грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 000 грн

Критерії для отримання права на виплату також не змінились: вони залишаються такими ж, якими були під час перепризначення допомоги для родин, які зверталися із заявами від березня 2024 року.

Нагадаємо, в Україні змінили правила для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, уряд врегулював питання щодо недопущення виселення вразливих категорій ВПО із житла для тимчасового проживання.

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