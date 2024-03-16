Україна проведе переговори про реструктуризацію держборгу - Reuters

Для переговорів буде створено спеціальне обʼєднання.

Інвестори, які володіють облігаціями Україні на 20 мільярдів доларів, проведуть переговори щодо реструктуризації боргу.

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Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні вказується, що для переговорів буде створено спеціальне обʼєднання.

Агентство зазначає, що для України дуже важливо забезпечити реструктуризацію до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій.

Джерела видання повідомили, що офіційна група може розпочати переговори напередодні весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду, які мають розпочатися 17 квітня у Вашингтоні.

Це буде перша спроба формалізувати боргові переговори між власниками приватних облігацій і країною після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Видання пише, що переговорники зможуть взаємодіяти з урядом для проведення детальних обговорень та обміну конкретними пропозиціями, використовуючи конфіденційну інформацію.

За словами джерел, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна та союзники хочуть впровадити спеціальний податок для РФ в якості компенсації за збитки від агресії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Зеленського заявили, що заморожені активи РФ не зможуть компенсувати збитки від війни.

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