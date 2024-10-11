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Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року, - Міненерго

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Україна реалізує програму розбудови 1 ГВт розподіленої генерації до кінця року, - Міненерго

Фото: pixabay.com

Україна до кінця року отримає обладнання, що забезпечить додаткові потужності розподіленої генерації більш ніж на 1 ГВт.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики. Енергетики роблять усе можливе, щоб у максимально стислі терміни змонтувати і підключити обладнання до мережі.

Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт. До розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності. 

Уряд створив усі інвестиційні умови і максимально спростив дозвільні процедури для прискореної розбудови розподіленої генерації. 

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