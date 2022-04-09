Україна розраховує на інтеграцію своєї транспортної системи у систему ЄС – Кубраков

Україна розраховує на інтеграцію своєї транспортної системи у систему ЄС – Кубраков

Україна є важливим постачальником продукції до ЄС, а відтак розраховує на підтримку Заходу в процесі інтеграції української залізничної та автотранспортної системи у відповідні системи Євросоюзу.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков за підсумками засідання Ради Європейського Союзу, під час якого він звернувся до своїх колег – міністрів транспорту країн-членів ЄС.

«Подякував за підтримку України та просування рішення щодо нових санкцій щодо росії та її поплічників. Особисто провів багато робочих розмов з колегами щодо важливості блокування морських портів та мережі автошляхів ЄС для окупанта», – повідомив Кубраков.

За його словами, наявних санкційних заходів все ж недостатньо. Європейський Союз спільно з Україною мусить і надалі тиснути на росію як політично, так і економічно. Також важливим завданням є диверсифікація логістичних ризиків.

«Наразі Міністерство інфраструктури України робить все можливе для того, щоб відновити або перебудувати ланцюжки постачання та експорту продукції для ключових українських підприємств. Наша промисловість та аграрний сектор наразі відновлюють потужності, значна частина – вже у роботі», – зазначив Кубраков.

Як розповів міністр, вже зараз в Україні розпочався процес відновлення міст і транспортної інфраструктури. Йдеться про зруйновані мости, дороги, залізничні колії, а також цивільні аеропорти.

«Ми будемо просити долучатися наших партнерів до відновлення України. Нові проєкти, технології, компанії, а також матеріали – ми розраховуємо тут на підтримку. Наразі вже є кілька державних ініціатив, які стосуватимуться консолідації сил світових проєктних та підрядних організацій, архітектурних бюро та архітекторів міст, а також волонтерів», – наголосив Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури інформував про зустрічі із підприємцями Запоріжжя та про програму конкретних кроків, які дозволить запустити призупинене через війну виробництво. Так, за його словами, після останньої поїздки та зустрічі з представниками металургійної галузі вдалося налагодити постачання сировини й допомогти організувати експорт готової продукції.