Україна створить нові залізничні термінали на кордонах з кількома країнами – Кубраков

Російська військова агресія призвела до трикратного падіння обсягів перевезень в Україні. Для запобігання світовій продовольчій кризі та порятунку українського експорту Міністерство інфраструктури та ключові підприємства напрацьовують рішення для відновлення ланцюгів постачання товарів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час засідання Комітету Європарламенту з питань транспорту та туризму (TRAN).

Він подякував європейським партнерам за допомогу в процесі налагодження логістики та готовність і надалі працювати разом над відновленням України.

«Велику увагу приділяємо збільшенню транспортного потенціалу залізничного сполучення. Для збалансування довоєнних обсягів експорту нами уже заплановано в найближчий рік створити додаткові залізничні термінали на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією», - розповів Кубраков.

За його словами, в співпраці з європейськими партнерами Україна зможе збільшити перевезення вантажів залізницею мінімум на 50% від довоєнного рівня.

«Це особливо важливо, враховуючи залежність світових ринків від українського агроекспорту», - зазначив очільник Мінінфраструктури.

Наразі основний обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю відбувається через автомобільні пункти пропуску. Багато країн-партнерів вже впровадили бездозвільний проїзд автомобільним транспортом. Цю ініціативу вже підтримало 12 країн ЄС та скасували двосторонні та транзитні дозволи для українських перевізників, зазначив Кубраков.

Він також поінформував європейських колег, що в умовах блокади морських портів в Чорному та Азовському морях Україна створила Дунайський морський кластер, який включає порти, розташовані в Дунайському регіоні.

«Однак його потужності не можуть компенсувати заблоковані Чорноморські порти, тому ми звертаємося за підтримкою до наших колег», - підкреслив міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше Кубраков провів зустріч з повіреною у справах США Крістіною Квін та представниками Американського посольства в Україні. В ході переговорів сторони обговорили деблокаду портів в Одеському регіоні та залучення ООН до системного вирішення цієї проблеми, яка створює продовольчу кризу в інших країнах.