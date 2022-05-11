Україна створить запас пального на декілька місяців уперед — Офіс президента

Буде створено додатковий стратегічний запас, який російські окупанти не зможуть розбомбити та зруйнувати.

Україна створить запас пального на декілька місяців уперед, який російські окупанти не зможуть знищити.

Про це заявив у відеозверненні заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Буде створений додатковий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити та зруйнувати, і який забезпечить стабільність і наявність нафтопродуктів на найближчі місяці вперед", — сказав Шурма.

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Він додав, що обсяги імпорту збільшено у п'ять разів, порівняно з показником, який був півтора місяця тому. Обсяги імпорту фактично відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизелю на заправках.

"Сьогодні в країну вже фактично заїжджає достатньо бензину та дизеля, щоб покривати щоденну потребу громадян, тому я прошу всіх громадян України зберігати спокій", — зазначив Шурма.

Нагадаємо, російські окупанти ракетними ударами знищили або пошкодили 15 нафтобаз в Україні, в результаті цього суттєві запаси палива було знищено. Також через удари окупантів зупинився Кременчуцький нафтопереробний завод.

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