Україна та Франція домовилися про важливі проєкти щодо розвитку макроекономіки та інфраструктури: які саме

Україна та Франція домовилися про важливі проєкти щодо розвитку макроекономіки та інфраструктури: які саме

Зеленський зазначив, що він "цінує, що Франція бере активну участь у відновленні інфраструктури України.

Франція долучилася до важливих макроекономічних та інфраструктурних проєктів України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів з французьким лідером Еммануелем Макроном у вівторок, 8 лютого.

"Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до важливих макроекономічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере активну участь у відновленні інфраструктури нашої держави", - зазначив Зеленський.

За словами очільника України Володимира Зеленського, українська та французька сторони під час переговорів домовились про дуже важливі проєкти. Зокрема, йдеться про:

постачання 130 локомотивів Alstom на суму 90 млн євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 30 млн євро.

реалізацію проєкту для очистки питної води в м. Маріуполь та реконструкція водоканалу в м. Попасна, що на Луганщині. Як зазначив Зеленський, завдяки цьому доступ до якісної питної води отримає 1, 5 млн маріупольців та 1 млн луганчан.

реалізацію проєкту з будівництва, зокрема у м. Миколаєві патрульних катерів для ДПС. Україна та Франція продовжують розвивати співпрацю з компанією Airbus щодо створення національного перевізника.

Окрім цього, в рамках військово-технічної співпраці між Францією та Україною підписано угоду про співпрацю між "Укроборонпромом" та французькою компанією Thales. Також підписано спільну заяву між "Укроборонпромом" та французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України.

Нагадаємо, 8 лютого до Києва із робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він мав зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

Раніше французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Напередодні, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.