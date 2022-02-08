Україна та Франція домовилися про важливі проєкти щодо розвитку макроекономіки та інфраструктури: які саме

Зеленський зазначив, що він "цінує, що Франція бере активну участь у відновленні інфраструктури України.
Франція долучилася до важливих макроекономічних та інфраструктурних проєктів України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів з французьким лідером Еммануелем Макроном у вівторок, 8 лютого.
"Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до важливих макроекономічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере активну участь у відновленні інфраструктури нашої держави", - зазначив Зеленський.
За словами очільника України Володимира Зеленського, українська та французька сторони під час переговорів домовились про дуже важливі проєкти. Зокрема, йдеться про:
- постачання 130 локомотивів Alstom на суму 90 млн євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 30 млн євро.
- реалізацію проєкту для очистки питної води в м. Маріуполь та реконструкція водоканалу в м. Попасна, що на Луганщині. Як зазначив Зеленський, завдяки цьому доступ до якісної питної води отримає 1, 5 млн маріупольців та 1 млн луганчан.
- реалізацію проєкту з будівництва, зокрема у м. Миколаєві патрульних катерів для ДПС. Україна та Франція продовжують розвивати співпрацю з компанією Airbus щодо створення національного перевізника.
Окрім цього, в рамках військово-технічної співпраці між Францією та Україною підписано угоду про співпрацю між "Укроборонпромом" та французькою компанією Thales. Також підписано спільну заяву між "Укроборонпромом" та французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України.
Нагадаємо, 8 лютого до Києва із робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він мав зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.
Раніше французький президент Еммануель Макрон розповів, про що спілкуватиметься із Зеленським.
Напередодні, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.
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