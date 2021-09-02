Україна та Катар зміцнюють торговельну та інвестиційну співпрацю

Україна та Катар зміцнюють торговельну та інвестиційну співпрацю

Торік обсяг торгівлі між країнами склав 146 млн доларів.

2 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр торгівлі та промисловості держави Катар Алі бін Ахмед Аль-Куварі обговорили зміцнення співпраці в торговельній та інвестиційній сферах країн.

Як пише Урядовий портал, розвиток всебічної та взаємовигідної співпраці з Катаром є важливим пріоритетом зовнішньої політики України.

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Шмигаль відзначив активізацію торгівлі між Україною та Катаром упродовж 2017-2020 років:

"За підсумками 2020 року обсяг торгівлі товарами й послугами між нашими країнами склав 146 млн доларів. Динаміка товарообігу між Україною і Катаром дає нам підстави очікувати подальшого зростання", - зазначив прем'єр-міністр України.

Міністр торгівлі та промисловості Катару зі свого боку повідомив, що завдяки домовленостям президента України та еміра Катару було проведено друге засідання Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва, на якому було визначено пріоритетні напрями співпраці, зокрема в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській сферах. Також за підсумками засідання Спільної комісії було досягнуто домовленість про створення Спільної бізнес-ради.

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