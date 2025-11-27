Україна та МВФ узгодили нову програму на $8,2 млрд

МВФ / © Associated Press

Україна та МВФ досягли попередніх домовленостей щодо запуску нової програми фінансової підтримки.

Про підсумки тижневої роботи місії Фонду в Києві повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, переговори з місією на чолі з Гевіном Греєм завершилися позитивно: сторони узгодили чотирирічну програму обсягом 8,2 млрд доларів. Ці кошти дозволять покривати критично важливі видатки, забезпечувати макрофінансову стабільність та залучати додаткову зовнішню підтримку. Остаточне рішення має ухвалити Рада виконавчих директорів МВФ.

Прем’єр-міністерка окремо відзначила кілька важливих аспектів співпраці з Фондом.

По-перше, МВФ підтвердив, що українська економіка залишається стійкою навіть за умов постійних атак по енергетичній та інфраструктурній системах. Україна продовжує демонструвати здатність управляти ризиками та утримувати стабільність у надзвичайно складних обставинах.

По-друге, уряд підготував проєкт держбюджету-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ, особливий акцент зроблено на ефективності використання кожної гривні. Свириденко висловила сподівання на підтримку документа під час голосування в парламенті.

По-третє, Україна не відступає від курсу реформ. Серед пріоритетів уряду — макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і зміцнення інституцій. Уряд продовжує реалізовувати політику боротьби з тіньовою економікою, посилювати антикорупційні механізми та вдосконалювати управління державним сектором. Зокрема триває оновлення корпоративного управління в держпідприємствах та продовжується конкурс на посаду керівника митниці.

Свириденко подякувала команді МВФ за підтримку у роки повномасштабної війни та наголосила, що уряд очікує на найближче затвердження програми Виконавчою радою.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України.

Ми раніше інформували, що Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо термінів закінчення війни Росії проти України, припустивши, що конфлікт може тривати весь 2026 рік.