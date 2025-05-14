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ТСН у соціальних мережах

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Україна та США підписали два комерційні документи в межах угоди про корисні копалини

Ці дві угоди, разом із вже підписаною міжурядовою, охоплюють 95% документів, необхідних для початку роботи спільного фонду.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапори України та США

Прапори України та США / © Посольство США в Україні

Україна та Сполучені Штати підписали дві комерційні угоди в межах реалізації домовленостей щодо співпраці у сфері корисних копалин. Документи не потребують ратифікації.

Про це повідомляє Суспільне.

Від України документи підписав директор агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

За даними Мінекономіки, ці дві угоди, разом із вже підписаною міжурядовою, охоплюють 95% документів, необхідних для початку роботи спільного фонду. Решта 5% — це фіналізація формальних процедур з американської сторони, а також технічні кроки, зокрема:

  • відбір по три представники від України та США до складу Керівної ради фонду;

  • погодження інвестиційних протоколів;

  • завершення інших організаційних процесів.

«Ні про яку передачу будь-яких надр не йшла мова. Йде мова виключно про створення інвестиційного фонду. Контроль за надрами, як і відповідно до Конституції, залишається за Україною. І важливо, що фонд і створений, і угода проголосована, вона ніяким чином не суперечить нашим євроінтеграційним прагненням», — додали у Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 8 травня підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. За основу та в цілому.

Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що угода про корисні копалини України може запуститися вже найближчими тижнями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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