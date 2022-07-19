Україна та ЄС уклали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги в 1 мільярд євро

Допомогу буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України.

Україна та ЄС уклали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро.

Про це у Twitter повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС для надання макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро як екстреного фінансування. Цю суму буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України", — зазначив він.

Це — перший транш в рамках загальної суми макрофінансової допомоги в розмірі 9 мільярдів, яку Європейська рада ухвалила за підсумками саміту 24 червня.

Нагадаємо, ЄС погодив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

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