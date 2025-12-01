Україна шукає ще €1 млрд для закупівлі американської зброї до кінця року / © Associated Press

Україна планує залучити близько 1 млрд євро (близько 1,2 млрд доларів) додаткового фінансування від Європи до кінця 2025 року для закупівлі американської зброї,

Про це пише Bloomberg із посиланням на повідомлення пані посла України при НАТО Альони Гетманчук.

«Ми будемо надзвичайно вдячні союзникам за нові внески, щоб Україна могла отримувати обладнання через програму PURL безперервно», — сказала Гетманчук у коментарі Bloomberg News.

Йдеться про програму, яка фінансує закупівлю американської зброї за кошти, надані здебільшого європейськими партнерами Києва.

Війна, що триває в Україні, змушує країну відбивати посилені російські авіанальоти та просування сил Кремля, особливо з наближенням зими.

Нідерланди виділять додатково 250 млн євро на закупівлю американського обладнання, включно з системами ППО та винищувачами F-16, повідомив 1 грудня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед зустріччю з європейськими колегами в Брюсселі.

Водночас багато європейських союзників повільно погоджуються на ініціативу НАТО після того, як адміністрація президента Дональда Трампа призупинила фінансову допомогу Україні, передає Bloomberg.

«Таке небажання зростало після того, як Європу здивували останні мирні ініціативи США, включно з початковим 28-пунктовим планом, який, здавалося, був вигідний для Росії», — йдеться у матеріалі.

Пропозицію було переглянуто, щоб вона була більш прийнятною для Києва, під час переговорів між Україною та американськими переговірниками в Женеві.

Сторони зустрілися наприкінці листопада у Флориді для обговорень, які державний секретар США Марко Рубіо охарактеризував як продуктивні, хоча остаточного прориву не було. Спеціальний посланець США Стів Віткофф, який проводив зустріч, першого тижня грудня вирушає на переговори до Росії.

«Триваючі мирні переговори не повинні сприйматися як сигнал до зменшення підтримки України та тиску на Росію — навпаки», — зазначила Гетманчук.

Щоб підтримати Київ, Європа має «невідкладно погодити репараційний кредит», додала вона.

Члени ЄС ще не дійшли згоди щодо використання заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування України, і це питання, ймовірно, буде вирішене під час саміту лідерів у Брюсселі 18 грудня.

«Європейці можуть зробити набагато більше, ніж просто розробляти власний план», — підкреслила вона.

Гетманчук охарактеризувала програму PURL як дуже ефективну. За її словами, вона покривала 75% фінансування систем ППО Patriot і 90% усіх інших систем ППО з моменту запуску цього літа. Інше обладнання включає артилерійські снаряди збільшеної дальності, що дозволяють Україні завдавати ударів по зонах дронів на полі бою.