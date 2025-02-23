Україна у 2025 році витратить на оборону 26% від загального ВВП – Шмигаль

Україна спрямовує значну частину бюджету на оборону: у 2024 році це було 2,1 трлн грн, а у 2025-му передбачено 2,2 трлн грн, що становить 26% ВВП.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2025".

"В Україні ми спрямовуємо на підтримку нашої оборони. Минулого року це було 2,1 трильйона гривень, цього року сума більша, по бюджеті передбачено на 25-й рік мається на увазі 2,2 трильйона гривень. Це внесок України в нашу оборону, це 26% нашого ВВП і це весь бюджет, який збирає Україна", - розповів політик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 19 лютого заявив, що війна для України обійшлася в 320 мільярдів доларів. З цієї суми 120 мільярдів доларів – це внесок українського народу та платників податків, а 200 мільярдів доларів надійшли від США та ЄС. Він уточнив, що ця сума включає вартість збройних поставок.

Окрім того, повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким наступного року уряд збільшить витрати за статтею “національна оборона” до нового рекорду. Військовий бюджет РФ досягне 6,2% національного ВВП – це рівень військових диктатур Африки.

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