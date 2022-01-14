Україна вимушена імпортувати борошно з Туреччини: що буде з цінами на хліб

Прогнозують, що ціни зростуть на чверть.
Україна буде імпортувати борошно з Туреччини, що призведе до здорожчання хліба, заявили в об'єднанні підприємств хлібопекарної промисловості "Укрхлібпром".
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 14 січня.
Зазначається, що у 2022 році хліб планують виробляти за спрощеною технологією. Це позначиться на якості виробів, говорять в "Укрхлібі".
Така ситуація склалася через значне здорожчання газу та через масовий експорт пшениці високої якості. Відповідно у вітчизняному виробництві її не вистачає і виробники вимушені закуповувати борошно з української пшениці за кордоном. А це призведе до подорожчання хліба та борошняних виробів на чверть.
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