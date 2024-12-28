Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію

За словами Андрія Єрмака, це вдалося попри намагання Росії зруйнувати українську енергетичну систему під час війни.

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США. Постачання відбувалось через Грецію.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Це не просто вантаж – це стратегічний крок", – зазначив він.

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За словами Єрмака, це вдалося попри намагання Росії зруйнувати українську енергетичну систему під час війни.

"Ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті", – наголосив керівник ОП.

Єрмак повідомив, що енергетична компанія ДТЕК прийняла цей газ у грецькому терміналі СПГ, демонструючи високий рівень міжнародної співпраці.

"Угода з американською компанією Venture Global до 2026 року– це стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців", – написав він.

Єрмак наголосив, що Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок.

"Дякую нашим міжнародним партнерам за підтримку і довіру. Разом ми звільняємо світову енергосистему від російського шантажу", – резюмував він.

Нагадаємо, 19 грудня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між країнами. Президент України Володимир Зеленський відповів, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту, які дадуть можливість Росії продовжувати заробляти.

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