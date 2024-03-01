Україна вперше пройшла зиму на власному газі - "Нафтогаз"

Очільник НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогоріч Україні вперше вдалося пройти зиму, користуючись лише газом власного видобутку.

Про це Чернишов у п’ятницю, 1 березня, написав у Facebook.

"Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник уряду Денис Шмигаль раніше заявляв, що ключовим пріоритетом України є зведення до нуля імпорту й покриття власних потреб газу.

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