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ТСН у соціальних мережах

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Україна вперше за 100 років практично зупинила виробництво сталі — RaiNews24

Україна вперше щонайменше за сто років практично зупинила виробництво сталі через російські атаки, блокаду Чорного моря та посилення обмежень на експорт до ЄС.

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Україна вперше за 100 років практично зупинила виробництво сталі — RaiNews24

© УНІАН

Про це йдеться у сюжеті італійського телеканалу RaiNews24, журналісти якого побували на «Каметсталі» у Кам’янському Дніпропетровської області, яка зупинилася після російського обстрілу у вересні.

У сюжеті наголошується, що металургійна та гірничодобувна галузь забезпечує понад 6% ВВП України та близько 30% експорту. У самій галузі працюють близько 70 тис. людей, а разом із суміжними секторами без доходів можуть залишитися до пів мільйона людей.

Після зупинки підприємств у Запоріжжі та Кривому Розі «Каметсталь» стала ще одним великим металургійним майданчиком, який був змушений припинити роботу. 5 вересня по підприємству вдарили п’ять балістичних ракет. Вони поцілили у доменні печі — ключову частину виробничого процесу. Підприємство було зупинене, а масштаби збитків у сюжеті називають такими, що важко піддаються оцінці.

«Від початку війни наша група втратила ММК імені Ілліча та „Азовсталь“ у Маріуполі, потім Авдіївський коксохімічний завод і шахти в Покровську», — розповів журналістам представник Метінвесту Олег Давиденко.

На самій «Каметсталі» до зупинки працювали близько 7 тис. людей. Під час вересневого удару загинули п’ятеро працівників, а великий виробничий комплекс перетворився на зону зруйнованого обладнання та почорнілого металу. «Ось ця тиша. Думаю, для наших працівників це найстрашніший і найнестерпніший звук», — каже Давиденко.

Окремий ризик для галузі — втрата кваліфікованих кадрів: у Метінвесті побоюються, що якщо працівники виїдуть за кордон, відновити виробництво навіть після завершення бойових дій буде значно складніше.

Ще одним фактором, який погіршує ситуацію, у сюжеті називають посилення торговельних обмежень ЄС із липня. «Ми розуміємо, що Європейський Союз фактично захищає власне виробництво, але єдиним ринком збуту для України є саме Європа. Нас запевняли, що буде враховано контекст війни, в умовах якої ми перебуваємо, але фактично цього не сталося», — зауважив Давиденко.

За його словами, українські виробники готові виконувати європейські правила, однак просять відтермінувати їх застосування до припинення вогню або укладення мирної угоди.

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