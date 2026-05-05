Українська економіка скоротилася на початку року / © ТСН.ua

Реклама

Реальний валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) та на 0,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Повні попередні дані про ВВП за І квартал 2026 року будуть оприлюднені Держстатом у червні 2026 року.

Реклама

Доктор економічних наук Андрій Длігач назвав падіння ВВП України сигналом про загрозу стагнації і зазначив, що нинішня економічна модель відновлення потребує значно вищих темпів зростання. Також експерт додав, що в Україні нині близько 10,5 млн тих, хто працює, з них понад 5,5 млн тісно пов’язані з держсектором (державна служба, держкомпанії, університети та інші підпорядковані структури), а ще близько 2 млн — самозайняті ФОП.

«У нас мізер людей, які працюють, ми втратили щонайменше 2 млн тих, хто працює», — зазначив в ефірі програми «Вечір.LIVE» доктор економічних наук Андрій Длігач.

Щоб перейти з режиму виживання до стійкого розвитку, Длігач вважає необхідним досягати в Україні щорічного приросту ВВП на рівні 5-6%.

Експерт говорить про потребу створювати 200-300 тис. нових робочих місць щорічно, або до 400-500 тис., якщо брати до уваги вплив інвестиційної автоматизації.

Реклама

Вихід з економічної кризи

Загалом, за словами фахівця, йдеться про масштабний перезапуск ринку праці, модернізацію господарської моделі та переведення економіки зі статусу «економіки переживання» на траєкторію збалансованого зростання.

Тим часом Нацбанк погіршив прогноз ВВП 2026 року. Водночас НБУ сподівається, що зовнішня допомога дасть змогу фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні: 60-67 млрд доларів впродовж 2026-2028 років, тож регулятор зможе підтримувати курс гривні.

Новини партнерів