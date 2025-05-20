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ТСН у соціальних мережах

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Україна втратила половину врожаю черешні та вишні: на скільки зростуть ціни

За попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні в Україні було втрачено, насамперед у південних регіонах, де зосереджено виробництво.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вишня та черешня у 2025 році стануть дефіцитними та дорогими

Вишня та черешня у 2025 році стануть дефіцитними та дорогими

Весняні заморозки в Україні знищили половину врожаю черешні та вишні, в інших країнах-постачальниках втрати сягають 90%.

Заморозки у квітні 2025 року завдали серйозного удару по врожаю черешні та вишні у країнах Східної Європи та Туреччині, повідомляють аналітики EastFruit.

Економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак зазначив, що однією з проблем, яка негативно вплине на врожай черешень і вишень, є скорочення площ під цими культурами в країнах Євросоюзу.

«Оскільки ризики вирощування черешні постійно зростають у зв’язку з частими втратами врожаю від заморозків, старі плантації поступово викорчовуються і не замінюються новими», — наголосив Ярмак.

Аналітики EastFruit зазначають, що, за попередніми оцінками, близько 45-55% врожаю черешні в Україні було втрачено, насамперед у південних регіонах, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але там площі черешні менші. Щодо вишень, то збитки оцінюють у 35-50%, переважно у північних регіонах країни.

«Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай», — прогнозують фахівці.

Значні втрати урожаю прогнозуються й у інших країнах-постачальниках черешень та вишень, зокрема:

  • Польща — втрати черешні й вишні до 80% у деяких регіонах, середній рівень втрат — 50–55%;

  • Туреччина — весняні морози знищили до 70% врожаю, тому експортні ціни на ягоди можуть зрости на 75%;

  • Угорщина — від заморозків постраждали до 90% фруктових господарств, а урожай черешні впав на 80–90%;

  • Румунія — зниження врожаю вишні та черешні на 70-80%;

  • Молдова — за попередніми оцінками, втрачено 30-40% урожаю, хоча в окремих регіонах — до 100%.

Спеціалісти вважають, що Узбекистан може частково компенсувати дефіцит вишень і черешень, але цього року великого постачання з цієї країни до України не очікується через складну логістику на тлі війни та високі ціни в росії, куди вигідніше продавати.

Таким чином, аналітики проєкту наголошують, що черешня та вишня у 2025 році стануть дефіцитними та дорогими.

Раніше ТСН.ua писав про те, як заморозки вплинуть на врожайність.

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