Україна вже найближчим часом отримає майже півтора мільйона євро на будівництво держкордону з Білоруссю

Україна вже найближчим часом отримає майже півтора мільйона євро на будівництво держкордону з Білоруссю

Протягом кількох місяців європейські партнери збираються погодити суттєве збільшення цієї суми.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що Європейський Союз надасть фінансову підтримку Україні в розмірі 1,4 мільйони євро для облаштування державного кордону з Білоруссю. Про це 3 грудня домовилися міністр внутрішніх справ України та Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Матті Маасікас.

Про це йдеться на сайті МВС.

"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби", — сказав Монастирський.

Посол Матті Маасікас запевнив очільника МВС, що Україна вже може розраховувати на 1,4 мільйони євро від ЄС в рамках цього проєкту, а протягом кількох місяців європейські партнери погодять суттєве збільшення цієї суми.

Монастирський зазначив, що "у зв’язку із загостренням ситуації на кордонах ЄС та Республіки Білорусь, а також відвертою демонстрацією агресивних намірів з боку східного і північного сусідів, Україна зацікавлена у розширенні взаємодії з ЄС у безпекових питаннях". Зокрема, очільник правоохоронного відомства наголосив на зацікавленості української сторони в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Олександр Лукашенко своєю заявою про наміри відвідати незаконно окупований Крим "спалив усі мости" з Україною.

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