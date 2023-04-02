Україна взяла зобов'язання перед МВФ щодо курсу валют: що буде з ціною долара та євро

У Меморандумі з МВФ йдеться про повернення до плаваючого курсу гривні до долара

Україна пообіцяла МВФ відійти від запроваджених з початку війни екстрених заходів в економіці і підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.

Про це йдеться в Меморандумі, який підписала Україна з МВФ, інформує Zn.ua.

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"Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції", – йдеться у меморандумі.

Україна зобов'язалася підготувати стратегію ("структурний маяк" – кінець червня 2023 року), яка за консультацій з персоналом МВФ допоможе перейти до гнучкого обмінного курсу.

Також українська влада в Меморандумі зобов'язалася:

не використовувати емісію (випуск в обіг нових грошових знаків) гривні для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.

"Після початку повномасштабної війни ми вжили низку екстрених заходів для забезпечення цінової та зовнішньої стабільності, включаючи запровадження режиму фіксованого обмінного курсу та валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки", – йдеться в документі.

Нагадаємо, 31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів для України. Це рекордний кредит для України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, на що витратять гроші.

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